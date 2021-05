Virgin Galactic : le VSS Unity réussit son vol d’essai jusqu’à l’espace

Ce samedi 22 mai, Virgin Galactic a enfin marqué un vrai jalon dans son projet de tourisme spatial. A 15000 mètres d’altitude, l’avion-fusée VSS Unity s’est détaché de l’avion porteur VMS Eve avant d’enclencher ses réacteurs. L’appareil a alors atteint la vitesse de Mach 3 tout en grimpant à la verticale, ce qui lui a permis de dépasser (de peu) les 89 km d’altitude (soit l' »espace » selon la NASA, ou la ligne de Karman pour la fédération internationale d’aéronautique).

Les pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay ont alors pu profiter du spectacle, gouter au silence spatial total et lancer les quelques expériences prévues (mesure des champs électromagnétiques, appareil chirurgical spatial, etc.) … avant que l’avion-fusée n’inverse sa courbe. Le VSS Unity est revenu se poser sans encombres sur la piste du SpacePort America située dans le Nouveau-Mexique.

Michael Colglazier, CEO de Virgin Galactic, a estimé que ce vol marquait « une étape majeure pour Virgin Galactic et les vols spatiaux habités au Nouveau-Mexique ». Virgin Galactic a encore prévu 3 vols d’essai pour cette année. Il ne faudra pas se louper : Blue Origin effectuera le 20 juillet prochain le premier vol avec équipage du New Shepard tandis que SpaceX et l’agence Roscosmos ont prévu des vol orbitaux privés d’ici la fin de l’année.