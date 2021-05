Honor annonce le retour des services Google sur ses smartphones

Les applications et services Google, dont le Play Store, vont être de retour sur les smartphones de Honor. Le constructeur l’a annoncé aujourd’hui. Ce sera une réalité avec les prochains téléphones, à savoir les Honor 50.

Le blocage des services Google sur les téléphones de Honor était au départ lié à Huawei. Le constructeur chinois était sur la liste noire des États-Unis, après des accusations par l’administration Trump de faire de l’espionnage pour le compte de la Chine. L’ancien président américain avait donc décidé de couper les ponts et avait empêché Huawei et ses filiales de travailler avec les groupes américains. Google étant une société américaine, cela a provoqué un sacré problème. Ce fut également un souci avec Android et d’autres éléments.

En novembre dernier, Huawei a vendu Honor pour l’équivalent de 13 milliards d’euros. La société est maintenant indépendante et fait tout pour renouer les liens qu’elle avait avec plusieurs partenaires auparavant. L’un d’entre eux est Google.

Les utilisateurs qui ont auront les Honor 50 peuvent donc s’attendre aux différents services et applications de Google. Ils sont assez importants de nos jours, tout particulièrement les services. En effet, plusieurs applications tierces s’appuient dessus pour pleinement fonctionner. C’est donc important aussi bien pour Honor que pour les utilisateurs qui veulent pouvoir profiter de toutes les applications à leur disposition.