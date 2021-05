Air France réalise un vol long courrier avec de l’huile de cuisson en guise de carburant (entre autres…)

Les agrocarburant sont tendance dans le secteur de l’aviation. S’il ne s’agit pas encore de remplacer totalement le kérosène par quelque chose de moins polluant, du moins en est-on arrivé au point de concocter des carburants mixtes, en (grande) partie composés de kérosène, et en (petite) partie composés d’agrocarburant.

Il y a quelques jours, Air France a réalisé son premier vol long courrier avec ce type de mixture agrocarburant/Kérosène. L’agrocarburant utilisé lors de ce vol est une concoction préparée avec soin par Total : déchets, huile de cuisson usagée, quelques algues, voilà les ingrédients de ce brouet capable de faire décoller un avion de ligne. On se gardera bien de qualifier cette préparation d’écologique étant donné que la part de l’agrocarburant n’est que de 16% sur l’ensemble du mélange.

L’avion à l’huile de cuisson a décollé mercredi de l’aéroport de Roissy en direction de Montréal. Ce n’est pas la première fois qu’Air France teste des carburants mixte et poil plus « propres », mais il s’agissait alors de vols nationaux, et la part de l’agrocarburant n’était que de 10%. Il reste encore beaucoup de chemin à faire : seulement 0,1% du carburant de l’aviation de ligne internationale est composé d’agrocarburant.