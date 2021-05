IFA 2021 : le salon high-tech de Berlin est annulé

Il faudra faire sans le IFA en 2021, puisque l’évènement est finalement annulé. Les organisateurs du salon high-tech à Berlin expliquent que l’abandon a un rapport avec le Covid-19 et toute la situation sanitaire.

Dans un communiqué, les organisateurs de l’IFA 2021 disent avoir discuté avec plusieurs experts en santé publique et de multiples parties prenantes. Ils expliquent que plusieurs éléments par rapport à la situation sanitaire n’ont pas évolué aussi vite qu’ils l’espéraient, citant notamment l’arrivée de nouvelles variantes du Covid-19. Un autre élément est que certains constructeurs ont fait comprendre qu’ils n’étaient pas totalement partants à l’idée de participer à ce rendez-vous annuel. Les organisateurs citent par ailleurs la ville de Berlin qui utilise certains lieux comme centres de vaccination. Celui prévu pour l’IFA pourrait encore être utilisé dans quelques mois.

« Nous n’avons pas pris cette décision à la légère. L’IFA de Berlin est sans doute l’évènement le plus important de l’année pour les marques et les commerçants », déclare Martin Ecknig, le patron du parc des expositions de Berlin (où se déroule le salon). « La santé et la sécurité de tous doivent être absolument primordiales. Les efforts déployés pour contenir cette pandémie – du déploiement des programmes de vaccination à la reprise des voyages internationaux – ne se sont pas déroulés au rythme que nous avions espéré. Compte tenu de cette évolution, cette décision difficile et décevante était inévitable », a-t-il ajouté.

Il n’y aura donc pas d’IFA en 2021. Mais il est déjà question du salon de 2022. L’évènement se tiendra du 2 au 6 septembre 2022.