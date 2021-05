Free annonce l’ouverture de 14 nouvelles boutiques en France

Free profite du déconfinement pour annoncer l’ouverture de 14 nouvelles boutiques dans plusieurs villes de France. Huit d’entre elles ouvrent leurs portes aujourd’hui même. Les autres vont suivre au fil des prochains.

Les boutiques de Free qui ouvrent ce 19 mai sont :

Rennes > Centre Commercial Carrefour Rennes Cesson

Seine-et-Marne > Centre Commercial Carrefour Bay 2

Pau > Centre Commercial Carrefour Lescar

Saint Étienne > Centre Commercial Auchan Villars

Les Sables-d’Olonne > Centre Commercial Ylium

Marseille > Centre Commercial La Valentine

Saint Omer > Centre Commercial Auchan Longuenesse

Vannes > Centre Commercial Carrefour Vannes

Le 21 mai, il y aura des enseignes au centre commercial Carrefour Ormesson dans le Val-de-Marne, au centre commercial Carrefour Croix Dampierre à Châlons-en-Champagne et au centre commercial Carrefour Labège 2 à Toulouse. Le 24 mai, ce sera dans les Yvelines au centre commercial Carrefour Flins. Enfin, le 28 mai sera l’occasion d’avoir deux ouvertures au centre commercial Auchan Sémécourt à Metz et au centre commercial Auchan Les Trois Rivières Montauban. Comme nous pouvons le voir, Free a décidé de miser à fond sur les centres commerciaux.

Avec les 14 nouvelles boutiques, Free en comptera 127 dans toute la France à la fin du mois. Les visiteurs peuvent découvrir et souscrire aux offres fixe et mobile de l’opérateur, essayer les dernières Freebox et différents smartphones. Les abonnés peuvent également obtenir de l’aide auprès des conseillers.