Blob Opera : une vidéo délirante au Google I/O, et une interface « localisée »

Développé par la division Arts & Cultures de Google, le Blob Opera illustre avec drôlerie les capacités des IA musicales. Les 4 blobs chanteurs reproduisent différents timbres, modulations et tonalités. Le blob violet a la voix de basse de Frederick Tong, le blob bleu chante comme le ténor Christian Joel (en quelque sorte), le blob vert pousse la chansonnette comme la mezzo soprano Joanna Gamble et enfin le blob rouge dispose de la voix soprano d’Olivia Doutney. Google vient de mettre à jour son logiciel expérimental. Désormais, les Blobs affichent de nouvelles textures et peuvent chanter devant des décors localisés (Paris, Londres, New-York, Seoul Mexico City, etc.). A chaque décor sa playlist : Gymnopédie ou Frère Jacques pour Paris, Summertime pour New-York, des chants traditionnels irlandais, écossais ou du Pays de Galles pour Londres, etc..

Au delà de cette mise à jour bienvenue, on notera que les blobs chanteurs ont fait une apparition remarquée en introduction de la conférence Google/IO. 16 blobs (dans une version custom de Blob Opera) ont ainsi chanté en chœur avec une artiste au timbre particulièrement aigu, une démonstration parfois drôle, et parfois aussi un peu irritante pour nos oreilles.