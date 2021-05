Take-Two (GTA) publie des résultats records : GTA V rapporte encore

L’éditeur (et studio) Take-Two Interactive a dévoilé hier les résultats complets de son année fiscale écoulée (jusqu’au 31 mars 2021). Sans trop de surprise, Take-Two bat son record de chiffre d’affaires et de bénéfices réalisé durant l’année fiscale 2013-2014, c’est à dire lors du lancement de GTA V.

Take-Two a donc réalisé 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur un an (+9%), ainsi qu’un bénéfice net de 482 millions d’euros (+46%). Ce n’est pas (encore) au niveau des géants du JV que sont Tencent ou EA (ce dernier a réalisé près de 5,6 milliards de CA sur son année fiscale), mais ces chiffres se situent dans les mêmes eaux qu’un Square Enix ou un Ubisoft.

GTA V (et surtout GTA Online) pèse toujours lourd dans les comptes de Take-Two, près de 8 ans après sa sortie

L’éditeur peut encore et toujours remercier les petites génies de Rockstar Games : GTA V continue de s’écouler à un rythme soutenu, et cumule désormais 145 millions de copies. Read Dead Redemption 2 (Rockstar toujours) s’est vendu à 37 millions d’exemplaires (assez loin néanmoins des 60 millions du premier opus) et certaines grosses licences ont franchi des paliers impressionnants. Ainsi la franchise Borderlands tape les 70 millions de ventes, NBA 2K dépasse les 110 millions, Sid Meier’s Civilization s’approche des 60 millions, et BioShock atteint les 37 millions.

L’avenir s’annonce encore plus glorieux pour l’éditeur, avec pas moins d’une centaine de projets d’ici 2025. Sur 2021 et 2022, on note déjà les arrivées annoncées de GTA V « next gen » (PS5 et Xbox Series), OlliOlli World, ainsi que 2 franchises originales, dont une développée par Gearbox Software (Borderlands) ! 2 autres suites de titres majeures sont aussi prévues sur la période. En revanche, l’annonce d’une dizaine de free-to-play sur mobiles nous laisse un peu froid, même s’il ne fait aucun doute que ce sera bon pour les caisses de Take-Two.