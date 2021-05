Spotify annonce une transcription automatique des podcasts

Spotify fait savoir que son offre de podcasts va s’enrichir avec un service de transcription automatique. Ce sera en place dans quelques semaines, aussi bien sur l’application iOS que sur l’application Android.

Cette transcription automatique des podcasts sur Spotify sera d’abord disponible sous forme de fonctionnalité en bêta. Elle générera des transcriptions pour les programmes, permettant aux utilisateurs de lire le texte de podcasts sur leurs téléphones, avec ou sans son. Les utilisateurs pourront également faire défiler et naviguer rapidement dans des podcasts et toucher sur n’importe quel paragraphe écrit pour commencer la lecture à partir de ce point.

Cette nouveauté concernera d’abord les podcasts originaux et exclusifs sur Spotify. Mais la plateforme l’assure : son but à terme est de proposer la transcription automatique pour l’ensemble des podcasts, qu’ils soient exclusifs ou non. Il n’y a cependant pas de date quant à la mise en place d’un tel système pour 100% du contenu.

Spotify en profite pour annoncer deux autres améliorations qui seront disponibles d’ici les prochaines semaines. La première concerne du changement pour les boutons, que ce soit pour la couleur, la taille et d’autres éléments. Il y a également du changement pour le formatage du texte. Selon le service de streaming, ces évolutions permettent aux utilisateurs malvoyants et non-voyants de repérer plus facilement les actions et interagir.

La seconde nouveauté vise les personnes ayant un besoin de l’accessibilité. Elles vont pouvoir augmenter la taille du texte, les bandeaux et d’autres éléments à l’écran. C’est en cours de déploiement.