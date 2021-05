Artemis 1 : la NASA vend du rêve avec une vidéo du décollage du SLS vers la Lune

La Mission Artemis est celle de la reconquête de la Lune par des astronautes. Cela fait désormais 47 ans qu’un être humain n’a plus foulé le sol de l' »astre de la nuit ». Avant d’aller chercher la Lune, la NASA enverra son SLS (Space Launch System) faire un petit tour en orbite au dessus de notre satellite naturel (le cinquième plus grand satellite naturel du Système solaire). Cette mission d’approche permettra aussi d’évaluer la fiabilité et le bon fonctionnement de la capsule Orion et de ses modules de vie. La Mission Artemis 1 devrait décoller l’an prochain… si la NASA n’accumule pas les retards, comme à son habitude. Et histoire de nous en mettre plein les yeux, l’agence spatiale américaine vient de diffuser une courte vidéo (en rendu de synthèse) du décollage de la fusée SLS d’Artemis 1.

What will it look like when NASA’s Space Launch System rocket launches from @NASAKennedy to the Moon for NASA’s #Artemis I mission?

Hear the countdown and get a preview HERE >> https://t.co/q1Rvcv2r1g pic.twitter.com/7TnQbh8pD7

— NASA_SLS (@NASA_SLS) May 17, 2021