Twitch baisse les prix pour les abonnements des chaînes

Twitch annonce du changement en baissant les prix des abonnements pour ce qui est des chaînes. Ce sera progressivement en place dans les différents pays pour s’adapter aux devises locales.

Baisse de prix pour les abonnements aux chaînes Twitch

À ce jour, le prix d’un abonnement de niveau 1 sur le Web équivaut plus ou moins à 4,99$/mois dans chaque pays (c’est 4,99€/mois en France). Twitch explique que ce prix constitue un obstacle pour de nombreux spectateurs qui ont envie d’apporter leur soutien à leurs créateurs favoris, mais aussi pour les créateurs qui ne sont du coup pas en mesure de développer leur communauté, de créer davantage de contenu et d’accueillir leurs nouveaux fans.

Avec des chiffres à l’appui, Twitch rapporte que le pourcentage d’utilisateurs actifs en Europe ou en Asie qui soutiennent les créateurs par le biais d’un abonnement est environ 50% plus bas que celui aux États-Unis. Et en Amérique du Sud, c’est près de 80% de moins.

Du changement va donc arriver avec une baisse de prix des abonnements pour les chaînes Twitch. Il va y avoir une tarification des abonnements ajustée en fonction du pays dans lequel vivent les spectateurs. Cela concerne aussi bien les abonnements existants que les nouveaux abonnements payants et les abonnements-cadeaux.

Le changement aura lieu en premier au Mexique et en Turquie le 20 mai 2021. Suivront ensuite la plupart des pays d’Asie, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe, dès le troisième trimestre 2021. Selon la plateforme de vidéo, ce lancement progressif permettra à la communauté de s’adapter plus facilement à un changement aussi important.

Une aide pour les créateurs

Naturellement, ce changement va avoir un impact chez les créateurs de contenus. Ils risquent de voir leurs revenus baisser au début. Mais Twitch est persuadé qu’ils seront gagnants sur le long terme avec davantage d’abonnés et de revenus. D’ailleurs, Twitch va aider les créateurs au départ avec un programme sur 12 mois qui assure un certain revenu.

Twitch couvrira 100% des revenus de départ liés aux abonnements de chaînes et aux abonnements Prime (le cas échéant) pendant trois mois, y compris le mois du changement de tarif. Après cette période, la plateforme de vidéo diminuera progressivement les versements incitatifs, à raison de 25% en moins tous les trois mois pendant les neuf mois suivants, atteignant ainsi un total de 12 mois de versement d’ajustement du revenu incitatif.