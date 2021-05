Starlink s’allie à Google Cloud pour proposer des services à hauts débits aux professionnels

Starlink vient de gagner un allié de poids. La firme satellitaire d’Elon Musk vient de signer un partenariat avec Google Cloud ! Conséquence de ce nouveau deal inattendu, Starlink pourra disposer ses stations terrestres directement dans les data-centers de Google. Starlink pourra ainsi profiter des infrastructures de Google afin d’améliorer la connexion internet de ses clients les plus isolés (par rapport au réseau).

Pour les clients pro, c’est aussi l’assurance de bénéficier d’infrastructure et d’applications basées sur le cloud, voire de services encore plus spécialisés (IA, apprentissage automatique, systèmes experts, Big Data, etc.). Un nouveau package d’offres Starlink/Google Cloud sera mis à disposition des entreprises et des particuliers « pros » durant la seconde moitié de l’année 2021.

Ces dernières semaines, SpaceX a considérablement accéléré la cadence sur Starlink : 480 nouveaux satellites ont été placés en orbite en trois mois, et le service commence à s’internationaliser (Starlink est disponible en France depuis quelques jours).