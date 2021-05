Fusées spatiales : une vidéo dévoile le fonctionnement des réservoirs au décollage

Souvent, un schéma ou une image bien conçue vaut mieux qu’une explication écrite, y compris lorsqu’il s’agit de répondre à une question complexe. Si vous demandez « que se passe t-il à l’intérieur d’une fusée au décollage ? », il vous faudra soit potasser de nombreux bouquins d’aérospatiale, soit regarder avec attention la vidéo YouTube de la chaîne Hazegrayart. Cette vidéo dévoile une animation 3D représentant l’intérieur de 4 fusées modernes au décollage, et notamment le comportement des différents réservoir internes (car oui, il y à plusieurs réservoirs). Pour plus de didactisme, les différents type de carburant son représentés par des couleurs : le rouge pour le kérosène RP-1, le orange pour l’hydrogène liquide (LH 2), et le bleu pour l’oxygène liquide (LOx).

La vue en coupe permet donc ici de voir les séquences de « brûlage » des différents carburants lors de la phase de décollage. Certes, ce n’est pas suffisant pour comprendre les lois physiques qui régissent la poussée d’objets aussi lourds vers l’espace, mais cela reste une approche intéressante.

Les 4 fusées présentées dans la vidéo sont (de gauche à droite), la Saturne V, un lanceur à trois étages utilisé par la NASA de 1967 à 1973, la navette spatiale américaine, utilisée entre 1981 et 2011, le Falcon Heavy de SpaceX, qui a lancé dans l’espace une superbe Tesla Roadster Rouge, et le SLS (Space Launch System) développé par la NASA, qui effectuera son premier vol d’essai vers la fin de l’année et se retrouvera en compétition avec le Starship pour les futures missions lunaires ou martiennes.