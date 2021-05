Un leak dévoile le WF-1000XM4, les prochains intras ANC de Sony

Les intras Sony WF-1000XM4 et leur boitier de recharge se dévoilent dans un nouveau leak. Et un premier constat s’impose : les nouveaux écouteurs ANC de Sony n’arboreront pas le design de leur prédécesseur. Si l’on en croit les images présentées, les WF-1000XM4 seront en effet nettement plus compacts que les WF-1000XM3, dont les dimensions imposantes (pour des intras) n’étaient clairement pas le point fort.

Nettement plus compacts que leurs prédécesseurs, les WF-1000XM4 devraient aussi bénéficier d’une version améliorée de l’ANC

Il faut tout de même espérer que l’autonomie du WF-1000XM4 ne pâtira pas trop de cette compacité. Les WF-1000XM3 devaient principalement leur design massif à la taille de la batterie intégrée.

Les WF-1000XM3, nettement moins compacts

On attend aussi beaucoup du système de réduction de bruit de cette nouvelle génération d’intras (ANC), Sony étant reconnu comme l »un des maîtres de cette fonction, désormais essentielle sur des écouteurs modernes.

