Clubhouse débarque sur Android en bêta, après une exclusivité sur iOS

Les utilisateurs avec un smartphone Android ont désormais le droit à l’application Clubhouse, qui débarque en bêta. L’application existe sur iOS depuis plus d’un an maintenant.

Clubhouse est une application de conversations audio. Il est possible de créer un salon et accueillir plusieurs participants pour qu’ils écoutent ce que vous avez à dire. À l’inverse, vous pouvez rejoindre un salon existant et écouter ce qu’il se dit. L’application s’est fait remarquer ces derniers mois, notamment à cause de l’intervention de certains dirigeants. Mark Zuckerberg (Facebook) et Elon Musk (Tesla) ont participé aux conversations, tout comme Xavier Niel (Free) en France.

La bêta de Clubhouse sur Android est disponible dès aujourd’hui depuis le Play Store aux États-Unis. La France et les autres pourront la récupérer progressivement au fil des prochaines semaines. Concernant l’utilisation, il est toujours nécessaire d’avoir une invitation. Les membres inscrits peuvent en envoyer. L’objectif à terme est de laisser le service ouvert à tout le monde, sans invitation requise.

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks.

Before you ask…yes, still invite-only. We’re managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD

— Clubhouse (@Clubhouse) May 9, 2021