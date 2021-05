4DFWD : les nouvelles chaussures avec semelle intercalaire imprimée en 3D d’Adidas

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Adidas est en phase avec l’évolution technologique. La firme allemande spécialisée dans la fabrication d’articles de sport vient justement de dévoiler des chaussures pour le moins atypiques : les 4DFWD.

Des formes impossibles à générer avec l’impression 3D classique

Les 4DFWD, qui se prononcent «4D forward » est un nouveau modèle qui rejoint la catégorie « running high-tech » d’Adidas. Ce modèle a été développé en partenariat avec l’entreprise Carbon qui est spécialisée dans l’impression 3D et c’est justement ce qui fait le caractère atypique de ces chaussures.

En effet, Carbon a doté ces chaussures d’une semelle intercalaire imprimée en 3D en utilisant sa technologie Digital Light Synthesis. Cette dernière, basée sur la stéréolithographie, consiste à durcir une résine liquide avec une source lumineuse pour obtenir des formes complexes qui seraient impossibles à réaliser avec l’impression 3D classique. Ces semelles sont constituées d’un « treillage 4D » et sont composées de matériaux biosourcées à 40%.

Adidas promet une économie d’énergie pour le coureur

Mais cette structure n’est pas seulement là pour faire jolie. Elle vise à assister le coureur pendant sa course en se compressant lors des impacts verticaux et en propulsant cette force vers l’avant, économisant ainsi l’énergie du coureur pendant sa course et réduisant la force de freinage de 15%. Le dessus de la chaussure est composé d’un tissu Primeknit créé à base de polyester recyclé et qui a été conçu pour épouser le pied comme une chaussette.

Les 4DFWD seront dans un premier temps exclusivement vendus sur l’application mobile du Creators Club pour 200 euros. Puis, une « collection Tokyo » sortira à partir du 1er juillet et le lancement global se fera le 12 août.