Le missile hypersonique français V-Max pourrait bientôt être testé

Nous parlons fréquemment des armées américaines et de leur penchant pour les fusées et les drones. Mais la France n’est pas non plus en reste. Pour preuve, l’armée française pourrait bientôt tester son missile hypersonique V-Max, conçu par ArianeGroup.

Le premier essai du V-Max pourrait se faire dans les prochains jours

Le désir de la France de s’équiper d’un planeur hypersonique remonte déjà en février 2019. La France souhaitait effectivement entrer dans le groupe très fermé des pays disposant de cette technologie comme les USA, la Chine, la Russie et l’Inde. Joël Barre, de la Direction générale de l’armement (DGA) a ainsi déclaré que « la DGA a notifié un contrat d’études à ArianeGroup qui s’appuiera sur les recherches de l’Onera pour réaliser un prototype de planeur hypersonique à l’horizon 2021 ». Le planeur non propulsé serait envoyé par une fusée-sonde et rebondira sur les couches de l’atmosphère à une vitesse supérieure à Mach 5.

Justement, la ministre des Armées Florence Parly a déclaré que le premier démonstrateur prendra son envol dès cette année. D’ailleurs, des sources comme The Drive et Opex360 ont rapporté que la France serait peut-être sur le point de tester le V-Max. L’armée française a effectivement émis des avertissements de navigation le 27 avril pour une durée de trois semaines. Certains pensent que cela pourrait indiquer que le premier essai pourrait se faire dans les prochains jours.