TikTok : vos informations de connexion pourront fonctionner avec d’autres applications

TikTok a sorti deux nouveaux kits de développement logiciel (SDK) le jeudi dernier. Le premier SDK, dénommé SoundKit, permettra de partager du contenu audio sur le réseau social. Quant au second SDK, Login Kit, il vous permettra de vous connecter à d’autres applications en utilisant votre compte TikTok.

Des kits d’application à destination des développeurs et des utilisateurs

L’une des particularités de TikTok est toute la musique sous licence que les utilisateurs peuvent utiliser sur sa plateforme. Avec SoundKit, cette bibliothèque de musique pourrait s’agrandir encore plus. TikTok n’aura néanmoins plus à conclure de nouveaux accords avec les grands labels de musique. SoundKit permettra également aux développeurs de partager du contenu audio entre leurs applications et TikTok.

Quant à Login Kit, ce SDK est similaire aux fonctionnalités proposées par d’autres plateformes comme Facebook ou Twitter pour accélérer le processus de connexion. Login Kit permettra aux utilisateurs de se connecter à d’autres applications et aux développeurs de proposer du contenu dans d’autres applications.

TikTok assure une moindre collecte des données

Néanmoins, les développeurs devront postuler pour utiliser ces nouveaux outils de TikTok. Ils devront également se conformer aux directives de la plateforme. Concernant les inquiétudes liées à la confidentialité des données en utilisant le Login Kit, comme la collecte des données ou encore la surveillance des utilisateurs, TikTok assure qu’ :

A l’instar des SDK d’autres plateformes, les seules données que TikTok peut collecter via le kit de connexion sont le nom de l’application et les événements associés sur notre plateforme.

La plateforme numérique indique aussi que les sons partagés via Sound Kit seront considérés comme tout autre contenu audio. Ils pourront ainsi être privatisés ou partagés publiquement. Toutefois, lorsqu’un son extérieur est partagé sur TikTok, il sera analysé pour identifier s’il s’agit d’un son original. Si c’est le cas, TikTok le marquera comme étant un contenu généré par des professionnels dans la page de détails de la musique.