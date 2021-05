La FTC confirme que les fabricants limitent les réparations pour les particuliers

La Federal Trade Commission (FTC) vient de sortir son rapport « Nixing the Fix » qui détaille les manœuvres des fabricants de smartphones et des constructeurs automobiles pour restreindre les réparations effectuées par les consommateurs et les ateliers de réparation indépendants.

Les justifications des fabricants ne suffisent pas à couvrir leurs pratiques

Parmi ces pratiques anticoncurrentielles, la FTC a souligné l’indisponibilité des pièces et des informations de réparation, la conception de produits irréparables, les politiques ou déclarations qui forcent les consommateurs à se tourner uniquement vers les réseaux de réparation des fabricants et la présence de « verrous logiciels et de mises à jour du micrologiciel ».

Le rapport indique qu’ « il existe peu de preuves pour étayer les justifications des fabricants pour les restrictions de réparation ».

Les consommateurs pourront dénoncer les fabricants abusifs

Face à ce constat, la FTC souhaite mettre en place de nouvelles lois et règles concernant les réparations. Elle souhaite également une meilleure application de la législation existante, comme le Magnuson-Moss Warranty Act (MMWA), la loi fédérale qui régit les garanties sur les produits de consommation.

Allant plus loin, la FTC déclare dans un blog d’accompagnement que les consommateurs peuvent dénoncer les fabricants qui violent les règles existantes sur les réparations sur le site ReportFraud.ftc.gov. Par exemple, si le fabricant refuse d’effectuer une réparation rentrant dans le cadre de la garantie sous prétexte que l’appareil a été antérieurement manipulé par des réparateurs indépendants ayant effectué une autre réparation.