Twitter teste un système de pourboire pour les comptes

Twitter annonce lancer le test d’un système de pourboire. Il devient ainsi possible d’envoyer de l’argent à un compte en particulier. Le réseau social ne prend aucune commission sur le montant.

Une icône avec des billets peut apparaître sur le profil d’un utilisateur. Un appui dessus affiche plusieurs moyens pour envoyer de l’argent. C’est au propriétaire du compte de faire la configuration en allant dans les réglages. Il est donc possible que vous ne voyiez pas toujours toutes les options. Par exemple, si le propriétaire du compte a seulement défini une adresse PayPal, alors la seule option qui apparaîtra sera « Envoyer via PayPal ». À ce jour, les services proposés sont Bandcamp, Cash App, Patreon, Venmo et donc PayPal.

Ce système de pourboire sur Twitter peut donc être intéressant pour remercier un utilisateur, quelle que soit la raison. Cela peut être pour un service, des tweets de qualité afin de l’encourager à continuer à poster ce type de contenus ou autre chose.

Cela reste un test pour l’instant et il n’y a pas encore d’information quant à une disponibilité pour tous. Mais avant de proposer le système à tout le monde, Twitter va peut-être devoir assurer une meilleure confidentialité. Certains ont remarqué que qu’un pourboire sur Twitter via PayPal permet au destinataire de voir l’adresse complète de la personne qui a envoyé l’argent.

Huge heads up on PayPal Twitter Tip Jar. If you send a person a tip using PayPal, when the receiver opens up the receipt from the tip you sent, they get your *address*. Just tested to confirm by tipping @yashar on Twitter w/ PayPal and he did in fact get my address I tipped him. https://t.co/R4NvaXRdlZ pic.twitter.com/r8UyJpNCxu

— Rachel Tobac (@RachelTobac) May 6, 2021