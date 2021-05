Les jeux Xbox ne se lancent plus, Microsoft parle d’une « panne majeure »

Il y a un problème en ce moment : les joueurs Xbox n’arrivent pas à lancer les jeux. Un message d’erreur s’affiche à l’écran et cela semble tout particulièrement le cas en Europe.

Une « panne majeure » avec les jeux Xbox selon Microsoft

Microsoft a confirmé qu’il y a un problème avec les jeux Xbox et le groupe parle d’une « panne majeure ». Cela a débuté à 19h21 selon sa page d’état système et c’est toujours d’actualité. « Nous nous efforçons de remédier à ce problème », se contente de commenter Microsoft. Il y a également une panne avec xCloud, et ce depuis 19h07. Mais pour le coup, cela ne semble pas concerner tout le monde. Microsoft parle ici d’un problème « limité » et non d’une « panne majeure ».

Voici ce qui se passe actuellement pour les joueurs qui essayent d’ouvrir un jeu sur Xbox :

if you're having problems launching Xbox games in Europe right now, you're not alone pic.twitter.com/uFswmohMnT — Tom Warren (@tomwarren) May 6, 2021

« La personne ayant acheté ceci doit se connecter », peut-on lire. Le problème est que les joueurs n’ont rien touché et le compte configuré sur la console est bien celui qui a acheté les jeux.

Malheureusement les joueurs ne peuvent rien faire de particulier, si ce n’est patienter. Il faut espérer que le problème va se régler le plus rapidement possible. Cela dure depuis plus d’une heure déjà.