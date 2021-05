OnePlus Watch : le mode avec l’écran toujours allumé divise l’autonomie par deux

La OnePlus Watch reçoit la mise à jour B.48 qui ajoute le mode Always-On, à savoir l’écran toujours allumé. Cette nouveauté était attendue, OnePlus avait déjà évoqué son existence le mois dernier.

Disponibilité du mode écran toujours allumé pour la OnePlus Watch

Les utilisateurs avec une OnePlus Watch doivent faire attention : l’activation de l’écran toujours allumé divise par deux l’autonomie. « Après avoir activé le mode Always-on Display, l’écran reste constamment allumé. Cela entraîne une consommation d’énergie accrue. L’autonomie de la batterie sera réduite de moitié environ », indique le constructeur. Il avait évoqué une autonomie de 14 jours au départ. Vous pouvez donc tenir environ sept jours avec le nouveau mode.

Ce point est notable et il sera intéressant de voir si les utilisateurs qui ont la montre seront être prêts à l’activer, quitte à voir l’autonomie être divisée par deux. OnePlus a déjà dit que beaucoup de personnes attendaient ce mode, donc on peut imaginer qu’ils accepteront le compromis.

En outre, la mise à jour est l’occasion d’avoir la fonction télécommande pour gérer l’appareil photo de son smartphone. Il y a également l’ajout d’un mode séance d’entraînement marathon, ainsi que deux améliorations. OnePlus parle d’une optimisation des détails de l’interface utilisateur du système et la correction des problèmes connus et amélioration de la stabilité du système, sans plus de détails.

La mise à jour B.48 pour la OnePlus Watch avec l’écran toujours allumé et le reste est disponible dès maintenant.