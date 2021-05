Twitter affiche désormais l’aperçu des images en taille réelle

Twitter a opéré à un changement au niveau de l’aperçu des images, pour les afficher en taille réelle dans la timeline. C’est fini des photos qui sont automatiquement recadrées.

Ce changement avec l’aperçu des images sur Twitter en taille réelle est disponible sur l’application iOS et Android. Le réseau social avait au départ proposé cette nouveauté en tant que test auprès de certains utilisateurs. C’est maintenant accessible pour tous les utilisateurs.

Les utilisateurs n’ont rien à faire particulier, que ce soit pour voir les images sans qu’elles soient recadrées ou pour les mettre en ligne. Le changement a été automatiquement fait du côté de Twitter pour ajuster l’aperçu.

no bird too tall, no crop too short

introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx

— Twitter (@Twitter) May 5, 2021