House of the Dragon : premières images pour le prequel de Game of Thrones

House of the Dragon, le prequel se déroulant 300 ans avant les évènements de Game of Thrones, dévoile enfin ses premières images, et c’est peu dire que l’on retrouve déjà un peu du souffle épique de la série d’origine. Certes, on ne voit pour l’instant que quelques uns des personnages de la série en pied, mais la qualité des costumes et les environnements naturels suffisent déjà à poser une ambiance. Les clichés ci-dessous dévoilent le prince Daemon Targaryen, lord Corlys Velaryon, Alicent Hightower ainsi que Rhaenyra Targaryen

Rappelons au passage que House of the Dragon est tiré de Fire & Blood (Feu et Sang), le dernier roman écrit par George R. R. Martin. La série est produite par HBO et dirigée par les showrunners Ryan Condal et Miguel Sapochnick (on doit à ce dernier quelques uns des plus beaux épisodes de Game of Thrones). Il y a quelques jours, le compte Twitter de la série dévoilait les acteurs en train d’apprendre leurs lignes de dialogue. Place donc maintenant aux costumes… et au démarrage du tournage ?