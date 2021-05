Fortnite a engrangé 15 milliards de chiffre d’affaires sur trois ans !

L’affrontement judiciaire entre Apple et Epic Games dévoile de nombreuses informations longtemps restées confidentielles. L’une d’entre elle permet de constater que Fortnite est bel et bien devenu une énorme machine à cash. Ainsi, les documents fournis à la cour montrent que le Battle Royale génère des revenus records depuis son lancement. Le jeu a ainsi rapporté 5,7 milliards de dollars en 2018, 4,2 milliards en 2019 et 5,1 milliards en 2020, soit pile-poil 15 milliards de dollars sur trois ans !

Le seul CA réalisé sur 2020 dépasse celui cumulé d’éditeurs aussi réputés que Square Enix et Konami. Fortnite est même devenu la principale source de revenus chez Epic (98% du CA de la société en 2018, 88% en 2019). A côté, les 108 millions de dollars de Rocket League ou les 235 millions de dollars de l’Epic Games Store prennent des airs d’argent de poche. Du côté des bénéfices, c’est encore plus impressionnant : le succès phénoménal de Fortnite a débouché sur un bénéfice opérationnel tout aussi phénoménal de 2,8 milliards de dollars en 2018, soit plus que les profits cumulés d’Electronic Arts, Activision Blizzard et Take-Two !

Sans surprise cette fois, la version PS4 du jeu récolte le gros du CA (47%), suivie par la Xbox One (27,5%), le PC (9,6%), la Switch (8,4%) et plus loin encore, iOS (7%).