Luca : le prochain Pixar, entre monstres gentils et dolce vita (trailer VF #2)

Luca, le prochain Pixar, sera disponible directement sur Disney+ le 18 juin prochain. Tout comme Mulan et Soul avant lui, le long métrage d’animation évitera donc les salles obscures pour cause de COVID. Dans ce nouveau Pixar, Luca est le nom d’un jeune garçon italien… qui n’est pas vraiment ce qu’il semble être. Son ami, un vrai être humain tout en chair et d’os, lui apprendra comment se fondre dans un petit village tranquille qui sent bon la dolce vita.

Ce film à priori plein de bons sentiments et de moments tendres a été dirigé par Enrico Casarosa, dont c’est la première réalisation chez Pixar. A noter que Mike Jones, scénariste sur Soul, a participé à l’écriture du script de ce Luca franchement prometteur. Le second trailer a le mérite de dévoiler de nombreuses séquences inédites (par rapport au premier trailer).