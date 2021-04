Honor Play 5 : les specs en fuite (écran OLED, capteur 64 Mpx, etc.)

Libéré de la tutelle de Huawei, Honor vise désormais les 100 millions de smartphones écoulés sur l’année en cours. Cet objectif passe par des mobiles aux spécifications solides facturés souvent au prix de l’entrée de gamme. L’Honor Play 5 sera l’une des cartouches du fabricant cette année, et l’on en sait désormais un peu plus sur ses specs, qui ont fuité avant l’heure. Si l’on en croit GSMArena, ce mobile serait donc équipé d’un écran OLED FULL HD 6,5 pouces (+ encoche pour la cam en façade et capteur d’empreintes sous la dalle), ce qui serait une première pour la gamme, et d’un bloc photo à trois capteur (un capteur principal 64 Mpx + grand angle 8 Mpx + un 2 Mpx, sans doute pour la macro et l’autofocus).

L’Honor Play 4 intégrait un thermomètre infrarouge. L’Honor Play 5 aura t-il droit à sa fonction inédite ?

L’appareil embarquerait aussi une batterie de 3800 mAh avec recharge rapide en filaire (66W). et un processeur Dimensity 800U signé Mediatek.