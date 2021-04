Samsung : les Galaxy S21 ont aidé à la hausse du bénéfice au 1er trimestre

Samsung a annoncé une hausse de 46,3% de son bénéfice net au premier trimestre, notamment due à la vente solide de ses smartphones. La bonne santé du groupe est cruciale pour celle de l’économie sud-coréenne puisqu’il représente à lui seul 20% du Produit intérieur brut (PIB) national.

Bénéfice en hausse de 46,3% pour Samsung au premier trimestre

Le résultat net pour la période comprise entre janvier et mars a été de 7 100 milliards de won (5,28 milliards d’euros). « Les ventes solides de smartphones et de produits électroniques grand public ont dépassé les revenus moindres des (ventes de) semi-conducteurs et dispositifs d’affichage », a indiqué Samsung. Il ajoute que son chiffre d’affaires a augmenté de 18%.

La hausse des ventes de modèles haut de gamme et la hausse des ventes de modèles grand public ont été les principaux moteurs, notamment aux États-Unis et au Japon, selon Samsung. La société désigne également les Galaxy S21 comme l’une des meilleures performances.

Par ailleurs, la tendance mondiale au télétravail a entraîné une explosion de la demande en matériel fonctionnant avec des puces Samsung, de même qu’en téléviseurs, machines à laver ou autres appareils d’électroménager.

Samsung commence en tout cas à rependre des couleurs. Le groupe avait connu quelques trimestres « compliqués » l’année dernière. Il faisait partie des entreprises technologiques les plus touchées par le Covid-19 et tout ce que cela impliquait au niveau de la production. Mais ça va beaucoup mieux maintenant.