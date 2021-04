Amazon va augmenter les salaires de plus de 500 000 salariés américains

La théorie du ruissellement serait-elle enfin appliquée chez Amazon ? Après des mois d’un intense combat avec les syndicats, le géant du commerce en ligne vient d’annoncer des augmentations de salaires pour plus de 500 000 de ses employés américains. Cela concerne donc la moitié du million de salariés du groupe aux Etats-Unis Les augmentations vont de 50 cents à 3 dollars de l’heure, ce qui devrait donc être assez conséquent sur une fiche de paye mensuelle.

Longtemps critiqué pour les conditions de travail dans ses entrepôts et son refus des syndicats, Amazon a fini par plier un peu face à l’intransigeance et à la colère des employés. Ces tensions se sont par la suite cristallisées lors de la grève du dépôt de Bessemer en Alabama. Amazon fut alors accusé de tentative d’intimidations auprès de plusieurs salariés afin d’obtenir à la dure un vote « non » concernant la création du premier syndicat dans un entrepôt du groupe. En cas de votes positifs, les employés auraient pu rejoindre le Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU). Le syndicat du commerce de détail a fait appel de cet énième blocage auprès du National Labor Relations Board. Le régulateur doit examiner ce dossier le 7 mai prochain.

Dans ce contexte de plus en plus tendu, Amazon semble donc lâcher du lest sur le volet financier et salarial. Rien ne dit cependant que cet « effort » suffira à limiter les velléités syndicales des employés.