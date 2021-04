Free échange gratuitement ses anciennes Freebox avec la mini 4K

Free envoie un e-mail à ses abonnés équipés d’une Freebox Crystal (V5) ou Ophélie avec convertisseur pour leur annoncer un échange gratuit avec une Freebox mini 4K. Cela va permettre aux abonnés de conserver un accès à Internet, puisque les anciens modèles ne seront plus supportés.

Changement des Freebox Crystal/Ophélie par la mini 4K

Dans son e-mail, Free fait savoir qu’il va procéder à un échange « réalisé à nos frais » dans les prochains jours. Ce changement « n’aura aucun impact sur votre ancienneté et votre forfait restera au même tarif », promet le fournisseur d’accès. Il précise que l’envoi de la Freebox mini 4K pour remplacer les Freebox Crystal (V5) ou Ophélie avec convertisseur se fera avec Chronopost. Un bon de retour sera inclus pour que l’abonné renvoie sa box actuelle.

Comme nous pouvons le voir, Free ne laisse aucun choix ici. Les clients doivent retourner leur ancienne box et basculer sur la Freebox mini 4K. Celle-ci est plus récente et gère sans problème le réseau de Free. Celui-ci est en train d’évoluer, d’où le changement de box.

Selon Busyspider, Free a débuté l’envoi de l’e-mail, mais tout le monde ne l’a pas encore reçu. Pas d’inquiétude si vous avez une des deux Freebox donc : patientez encore quelques jours ou semaines et vous recevrez le courriel.