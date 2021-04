Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) : un nouveau trailer juste avant le State of Play

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible le 11 juin prochain sur PS5. Histoire de nous faire patienter jusque là, le studio Insomniac nous dévoile et un nouveau trailer et annonce que le prochain State of Play fixé au jeudi 29 avril proposera une quinzaine de minutes de gameplay inédites. Le trailer nous permet aussi de voir des séquences de jeu avec Rivet, le Lombax femelle déjà entraperçu dans un précédent trailer, décrite aussi comme une « combattante de la résistance dans une autre dimension ».

Plusieurs endroits clefs du jeu se dévoilent aussi un peu plus, comme Nefarious City, Sargasso et Torren IV, et l’on a aussi droit un petit aperçu de l’armurerie bien explosive du jeu. Techniquement, c’est toujours impeccable et très Pixar-like dans le style, même si le gap avec le Rachet de la PS4 ne semble pas si ébouriffant que cela.