🔥 Comment regarder les Oscars en direct en streaming avec PureVPN

Les VPN sont aujourd’hui le moyen le plus simple et le moins onéreux de naviguer sur le web sans laisser de traces et ainsi préserver sa vie-privée. C’est aussi la meilleure méthode pour accéder à certains contenus étrangers comme pour les Oscars qui se dérouleront ce lundi 26 avril.

En termes plus clairs, un accès au réseau via VPN permet de se connecter à des services en ligne disponibles à l’étranger, en masquant l’adresse IP du poste utilisateur et en la remplaçant par une adresse IP correspondant au pays cible. En quelques clics, il devient possible de profiter de services performants qui arrivent souvent en France avec un gros temps de décalage (ou n’arrivent jamais,).

Comment regarder les Oscars 2021 en direct

1. Obtenez PureVPN pour 1,75€/mois

Les offres de VPN en ligne sont le plus souvent payantes, mais tout n’est pas perdu puisque PureVPN, un service de VPN en ligne particulièrement performant, propose un énorme rabais sur son offre d’abonnement sur 1 an : à cette occasion, l’abonnement mensuel (plan sur 1 an) passe ainsi de 9,60 euros/mois à 1,75 euros/mois, soit une baisse tarifaire de 82% !

2. Télécharger PureVPN

PureVPN propose l’un des meilleurs services VPN au monde. Ce service, vieux de 13 ans, propose toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un tel fournisseur de service: une grande quantité de serveurs dans de nombreux pays, aucunes données personnelles collectées, 10 appareils connectables en même temps sur les principaux supports : iOS, Android, macOS, Windows, Linux, extensions Chrome, Firefox, consoles,…

3. Se Connecter et diffuser

Pour pouvoir profiter des oscars (mais aussi de Nteflix US, HBO Max,…), Ouvrez l’application PureVPN. Sélectionnez USA dans la liste des pays disponibles. Une fois que vous avez sélectionné le pays, appuyez sur se connecter . Une fois connecté, visitez le site Web ABC, connectez-vous avec votre compte ABC existant et commencez à diffuser.

Outre ABC, Il existe aussi d’autres chaînes dans différentes régions où vous pouvez regarder les Oscars en streaming en direct et gratuitement.

Channel 9 (Australie)

Hotstar (Inde)

Prosieben (Allemagne)

Canal+ (France)

ORF (L’Autriche)

Hulu (États-Unis)

YouTube TV

Pour le prix d’une baguette de pain donc, on se retrouve avec un accès VPN qui permettra de profiter de contenus pas (encore) disponibles en France.

