Samsung dévoilerait bientôt le Galaxy Book Go, un ultrabook avec Snapdragon 7c

Samsung a programmé un Galaxy Unpacked la semaine prochaine. Le fabricant, toujours numéro un mondial du marché mobile, devrait y dévoiler sa nouvelle génération de smartphones Galaxy haut de gammes, mais aussi un tout nouveau modèle d’ultrabook tournant sous processeur Snapdragon 7c, le Galaxy Book Go !

WinFuture croit ainsi savoir que cet ordinateur fonctionnera avec une puce ARM gravée en 8nm contenant un CPU 4 coeurs Kryo 468 et un GPU Adreno 618. Le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1 sont pris en charge mais il ne faudra donc pas s’attendre à des performances de premier plan. Pour le reste des specs, le Galaxy Book Go devrait disposer d’une dalle FULL HD de 14 pouces, de 4 Go de RAM et de 128 Go de capacité de stockage. Le machine tournerait sous Windows 10 Home. Une version 5G serait aussi dans les cartons (mais pas tout de suite).

Ces specs à priori modestes permettraient au Galaxy Book Go de s’aligner sur un segment de prix très raisonnable, soit en deçà des 350 dollars.