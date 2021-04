Insolite : Nintendo attaque en justice Bowser… le hacker de Switch

[Article initial publié le 17 avril] Heureusement que le premier avril est derrière nous. Le site Polygon nous apprend en effet (via Eurogamer) que Nintendo of America attaque en justice un certain… Bowser. Que l’on ne se méprenne pas : le Bowser en question est un canadien de 51 ans qui s’appelle Gary (Bowser donc) et qui n’a rien trouvé de mieux à faire sur son temps libre que de hacker la Nintendo Switch avec ses potes de la Team Xecuter. L’équipe de « piratins » – composée entre autres d’un français de 48 ans, arrêté lui aussi, et d’un chinois de 35 ans toujours en cavale – ne s’est pas contenté de pirater la console : les codes du hack et des puces (modship) ont été proposés à la vente.

Le CEO Bowser, le boss Bowser et maintenant le hacker de Switch Bowser.

Bowser a été arrêté en République Dominicaine au mois de septembre dernier, puis a été extradé vers les Etats-Unis où il croupit toujours en prison dans l’attente de son procès. Nintendo réclame des dommages et intérêts de 2500 dollars pour chaque unité « hackée » et modifiée, l’arrêt des activités du groupe de hackers, ainsi que 150 000 dollars pour les violations répétées de copyright. Pour la petite histoire, on notera que Nintendo of America est actuellement dirigé par Doug Bowser. Bowser contre Bowser en quelque sorte…