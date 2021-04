Resident Evil 8 Village : la démo complète dans une vidéo de 20 minutes (attention spoilers !)

Comme promis par Capcom, la démo de Resident Evil 8 Village est disponible depuis hier (qu’il ne faut surtout pas faire si l’on ne souhaite pas se poiler avant la sortie du jeu). 20 à 30 minutes de bonheur à faire sur PS4 ou PS5 (c’est selon), et déjà quelques enseignements épars :

Le downgrade graphique est assez violent par rapport aux premiers trailers du jeu

L’affichage de nouveau à la première personne (comme dans REVII)

Ethan sait enfin parler

L’ambiance très « Van Helsing »

Les transitions entre les cut-scenes et les phases de gameplay sont vraiment réussies

Une mise en scène encore plus travaillée que pour REVII



A noter que RE8 battra aussi le rappel du mode mercenaire (plusieurs joueurs doivent tuer un maximum d’ennemis dans un temps limité). Pour le reste, on attendra la date de sortie du jeu, fixée au 7 mai 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.