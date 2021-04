Pénurie de puces : les appareils électroménagers sont aussi concernés

Jusqu’à présent, il semblait que la pénurie de puces – qui dure depuis plusieurs mois maintenant – n’impactait que les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques. Mais désormais, il semble que la crise des semi-conducteurs s’étend à tous les secteurs industriels, dont les entreprises fabriquant des appareils électroménagers.

La pénurie de puces dure depuis plusieurs mois

Alors que la pandémie de coronavirus est déjà une crise à lui tout seul, les industriels doivent également gérer une autre crise : la pénurie des puces. Cette dernière résulte de plusieurs facteurs : la hausse de la demande et l’offre qui n’arrive pas à suivre, le télétravail qu’a engendré la pandémie de coronavirus mais aussi la sortie des dernières générations de consoles de jeux vidéo.

Plusieurs secteurs en pâtissent, notamment les entreprises technologiques, les fabricants de smartphone et, les constructeurs automobiles et maintenant les fabricants d’appareils électroménagers.

« Un véritable chaos »

Pour Jason Ai, le patron de la marque Whirlpool en Chine, a déclaré lors du dernier Appliance and World Electronics Expo de Shanghai que c’était un « véritable chaos », soutenant que cette pénurie de semi-conducteurs a baissé ses exportations d’appareils électroménagers vers l’Europe et l’Amérique du Nord de 25%. La société éprouve également de plus en plus de difficultés à satisfaire à la demande chinoise et à répondre aux commandes émanant de l’étranger.

Bien que le lien entre la pénurie de semi-conducteurs et les appareils électroménagers ne paraisse pas évident au premier abord, il faut savoir que ces machines deviennent de plus en plus sophistiquées et intelligentes. Elles embarquent ainsi des microprocesseurs. Mis à part Whirlpool, d’autres sociétés sont également en difficulté et sont obligées de retarder la sortie de leurs nouveaux appareils en raison de cette pénurie de puces.