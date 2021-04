X Mobility lance une gamme de vélos, scooters et motos électriques

De plus en plus d’entreprises se lancent dans le secteur en pleine croissance du transport électrique. C’est le cas de X Mobility, une nouvelle start-up qui vient de dévoiler ses trois premiers modes de transport électrique. Il s’agit du vélo électrique « X Mobility H01 », du skateboard électrique « M1 » et du scooter électrique i1.

Quelles sont les caractéristiques de ces trois machines ?

X Mobility H01 est le premier modèle de vélo électrique sorti par la société. Il est doté d’un moteur de moyeu arrière de 350 W et d’une batterie de 187 Wh compacte qui peuvent atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. La caractéristique principale de ce vélo est qu’il peut se plier pour faire une taille de 50 cm (20 pouces) pour se ranger facilement sous un bureau de travail ou être porté dans le train. Son coût ? 869 dollars, soit 725 euros environ.

Pour les adeptes de skateboard, X Mobility propose son modèle électrique M1. Vendu au prix de 539 dollars (449 euros environ), ce skateboard dispose d’une paire de moteurs de moyeu de 300 W et d’une batterie de 187 Wh également qui lui font atteindre une vitesse de pointe de 35 km/h. Une poignée dans le pont de l’e-skateboard permet également de le transporter à la main.

Quant au scooter électrique i1, il est doté d’un moteur de moyeu de 300 W et d’une batterie de 270 Wh, avec une vitesse maximale de 25 km/h. Il dispose d’un design élégant et son prix est de 599 dollars (499 euros environ).

Pour le moment, les modes de transport proposés par X Mobility misent peu sur la puissance et visent surtout sur leur prix compétitif. Néanmoins, la société se penche déjà sur de nouveaux produits dont un cyclomoteur électrique dénommé « Z1 » et une paire de motos électriques baptisées « T1 » et « T2 ». Mais pour l’heure, on ne connaît pas encore les spécifications de ces machines.