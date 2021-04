Samsung nous donne rendez-vous le 28 avril prochain pour une nouvelle conférence Galaxy Unpacked. Le constructeur l’assure : il va présenter « le Galaxy le plus puissant ».

Une conférence Galaxy Unpacked le 28 avril par Samsung

Il n’y a pas d’information sur ce « Galaxy le plus puissant » pour la conférence Unpacked. Peut-on s’attendre à ce que ce soit un nouveau smartphone ? Les modèles les plus haut de gamme sont les Galaxy S et Galaxy Note. Samsung a présenté le Galaxy S21 en début d’année, on imagine bien qu’il ne va pas y avoir le Galaxy S22 maintenant. Présentation d’un nouveau Galaxy Note, donc ? Ce serait surprenant, les annonces pour cette gamme se font généralement l’été.

À quoi s’attendre dans ce cas de la part de Samsung à sa conférence Unpacked le 28 avril ? Il se pourrait que ce soit malgré tout un smartphone. Par exemple, les Galaxy Z Fold 3 or Galaxy Flip 2 sont attendus pour cette année. Une autre possibilité est la présentation d’un nouvel ordinateur portable. La fin de la vidéo teaser peut suggérer qu’il s’agit d’un ordinateur portable que l’on ouvre, avec l’écran allumé.

Bref, difficile de savoir ce que Samsung nous prépare pour sa conférence Galaxy Unpacked le 28 avril prochain. Le rendez-vous est en tout cas donné. Ce sera à 19 heures (heure française). Il sera possible de voir la conférence sur le site de Samsung ou sur sa chaîne YouTube.