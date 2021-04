Google va mettre un terme à son application Shopping

Google a décidé de mettre un terme définitif à son application Shopping, que ce soit sur iOS ou Android. Le groupe va laisser les utilisateurs l’utiliser jusqu’au mois de juin. Après cela, il faudra passer par le site Internet.

Voici ce que déclare Google concernant la fin de son application Shopping :

D’ici quelques semaines, nous ne prendrons plus en charge l’application Shopping. Toutes les fonctionnalités que l’application offrait aux utilisateurs sont disponibles sur l’onglet Shopping. Nous continuerons à développer des fonctionnalités dans l’onglet Shopping et dans d’autres surfaces de Google, y compris l’application Google, afin de faciliter la découverte et l’achat des produits que les gens aiment.