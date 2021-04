Les jeux PlayStation bientôt sur mobile ?

La société multinationale japonaise Sony semble vouloir se lancer dans l’adaptation des franchises des jeux PlayStation populaires sur les téléphones. En effet, d’après les informations d’Eurogamer, Sony a embauché un cadre chez PlayStation Studios qui se chargera de mener à bien cette mission.

Sony se donnera quelques années pour établir sa stratégie

Pour le moment, on ignore quels titres de jeux seront concernés et dans combien de temps nous pourrons profiter de ces jeux sur nos smartphones. Néanmoins, on sait que ce nouveau responsable dispose de 3 à 5 ans pour développer une stratégie pour mettre en place une campagne de jeux mobiles.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Sony veut adapter les jeux PlayStation aux mobiles. Son effort le plus connu à ce jour est le Xperia Play ou PlayStation Phone qui fut un véritable flop commercial. Néanmoins, Sony va retenter sa chance d’autant plus que certains titres de jeux vidéo comme Fortnite, PUBG et Roblox ont un succès fou auprès des joueurs mobiles. Il ne reste plus qu’à savoir si la future stratégie de Sony portera ses fruits.