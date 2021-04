The King of Fighters XV : la capiteuse Mai Shiranui se dévoile enfin (trailer)

Inutile de tourner autour du pot : Mai Shiranui reste le fantasme de nombre de geeks (amateurs de jeux de baston bien sûr). Les formes plantureuses de la belle combattante semblent même être un rempart au retour larvé (mais malheureusement très visible) d’un puritanisme soft. Car dans le dernier trailer de The King of Fighters XV, le studio SNK nous dévoile une Shiranui absolument sans retouches et toujours habillée de son costume rouge iconique. Le fait que cela ne déclenche même pas le début d’une (fausse) polémique tiendrait presque du petit miracle en la circonstance.



Au delà de ces considérations un brin « sociétales », on remarque que la belle a bénéficié d’un vrai soin au niveau de ses attitudes et expressions de visages, ce qui n’est pas vraiment le cas de tous les protagonistes dévoilés jusqu’ici. Le style graphique pourra en rebuter certains, mais on est tout de même un bon cran au dessus de KoF IV (même si personnellement je regrette la DA de KoF XIII). Bon point aussi, les coups de Shiranui dégagent vraiment une belle impression de puissance (les frères Bogard en prennent pour leur grade). The King of Fighters XV sortira cette année, probablement sur consoles et PC.