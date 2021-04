Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn annonce que le tournage démarrera cette année

Avant même d’avoir – peut-être – sauvé la franchise Harley Quinn chez Warner-DC, James Gunn était retourné en vainqueur dans le giron de Disney-Warner. Disney n’avait en effet pas hésite à virer Gunn pour d’anciens tweets de mauvais goûts (et surtout très potaches)… avant de se rendre compte qu’il ne comptait pas beaucoup d’autres réals de ce niveau dans ses rangs, capables aussi de glisser un poil d’humour « trashy » dans un MCU désormais ultra-policé et « wokisé » de toute part.

This year. — James Gunn (@JamesGunn) April 4, 2021

Suite au licenciement de Gunn, Les Gardiens de la Galaxie 3 avait été mis en stand by, Disney peinant à trouver un réal capable de garder le ton et l’état d’esprit de la licence la plus « irrespectueuse » de Marvel. Avec le retour de Gunn, le projet avance désormais à grands pas. Dans un tweet d’une sobriété totale, James Gunn vient de confirmer que le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 démarrerait bien cette année. Autant l’avouer tout net, notre niveau d’excitation est à son maximum, et il nous tarde déjà de retrouver Star-Lord, Drax, Groot, Rocket et toute la tripotée de personnages haut en couleur de la franchise.