Pixel 5 et 4a 5G : Google améliore les performances graphiques avec une mise à jour

Google a proposé la mise à jour d’avril 2021 pour les Pixel, et les Pixel 5 et 4a 5G bénéficient d’un gain pour les performances graphiques. Il s’agit d’un gain assez significatif en réalité : les performances ont quasiment doublé.

Meilleures performances graphiques pour les Pixel 5 et 4a 5G

Les deux Pixel 5 et 4a 5G ont tous les deux le Snapdragon 765G et les performances graphiques de celle-ci étaient relativement « mauvaises » par rapport à d’autres modèles équipés de la même puce. C’était assez surprenant, surtout quand on sait que des tests ont montré que d’anciens téléphones arrivaient à faire mieux. C’était notamment le cas des Galaxy S10 et LG Velvet. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne.

Grâce à sa mise à jour, Google a pu améliorer les performances graphiques des Pixel 5 et 4a 5G. Les deux téléphones ont maintenant des performances similaires aux autres téléphones avec la même puce. Il était temps, puisque les deux Pixel sont commercialisés depuis quelques mois maintenant.

Ce gain de performances va surtout être intéressant pour les personnes qui jouent. Les autres ne vont pas forcément voir du changement au quotidien en utilisant telle ou telle application. Mais l’amélioration est toujours bonne à prendre, surtout quand elle est significative.

Étonnamment, Google ne s’étend pas plus que cela sur le sujet. Le groupe indique seulement que sa mise à jour ajoute « des optimisations de performances pour certains jeux et applications gourmands en ressources graphiques ». Il a fallu attendre des tests d’utilisateurs pour connaître le vrai gain.