Yahoo Questions/Réponses annonce sa fermeture après 16 ans d’activité

La plateforme Yahoo Questions/Réponses va fermer ses portes le 4 mai prochain. Cela fait 16 ans que les internautes peuvent poser des questions et espérer obtenir des réponses de la part d’autres personnes. Mais cela va bientôt devenir de l’histoire ancienne… du moins sur cette plateforme.

Fermeture le 4 mai pour Yahoo Questions/Réponses

La fermeture va dérouler en deux étapes. Le 20 avril, il ne sera plus possible de publier de nouvelles questions sur Yahoo Questions/Réponses ni répondre aux questions d’un autre utilisateur. Le 4 mai, le site fermera définitivement ses portes. Tous ceux qui essayent de le visiter seront renvoyés sur la page d’accueil de Yahoo.

Ceux qui le souhaitent peuvent télécharger leur contenu (au format JSON) qui a été publié au fil des années. Il suffit pour cela de se rendre sur cette page et suivre les instructions. Le processus pour recevoir les données peut prendre jusqu’à 30 jours. Les données comprennent le liste de questions, les questions, la listes de réponses, les réponses et toutes les images. Cela semble assez évident, mais Yahoo précise tout de même qu’il ne sera pas possible de télécharger le contenu des autres utilisateurs.

Pourquoi la fermeture, au fait ? Yahoo reconnaît dans un e-mail que sa plateforme est devenue de moins en moins populaire au fil des années. « À cette fin, nous avons décidé de détourner nos ressources de Yahoo Questions/Réponses pour nous concentrer sur des produits qui répondent mieux aux besoins de nos membres et respectent la promesse de Yahoo de fournir un contenu de qualité et de confiance », indique le groupe.

Le site était à l’origine rempli de questions/réponses légitimes d’internautes. Mais ce ne fut plus tellement le cas ces dernières années. Il y a beaucoup de trolls. Il y a notamment la politique qui s’est mêlée à cette affaire, tout comme les mouvements de citoyens. En d’autres termes, c’est un sacré bazar depuis quelque temps.