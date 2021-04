Ingenuity : première nuit sur Mars, et première image prise du drone-hélico

Ingenuity a passé sa première nuit sur Mars, par environ -100 à -130 degrés ! La NASA vient d’annoncer fièrement que le petit drone-hélico avait survécu à ces conditions glaciales, et que tout était désormais prêt pour le grand survol de la planète !

Safe & sound on the surface of Mars: the #MarsHelicopter, Ingenuity, has survived the first cold night on its own, a major milestone for the small rotorcraft because surface temps can plunge as low as -130 degrees F (-90 degrees C). https://t.co/IqrL757Peg pic.twitter.com/MkSe1UNLKG

— NASA JPL (@NASAJPL) April 5, 2021