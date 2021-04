Les très cultes Sam & Max débarquent bientôt sur l’Oculus Quest (trailer)

Les plus cornus et grisonnants de nos lecteurs se souviennent sans doute l’œil humide du chef d’oeuvre Sam & Max Hit The Road (1993) développé par le mythique studio LucasArts. Les aventures point’n clic du détective Sam (le chien) et de son acolyte Max (le lapin déjanté) ont longtemps été les fiers représentants d’un humour délirant et parfois même féroce. La « version » de Telltale sortie des années plus tard retirera d’ailleurs au duo une bonne part de son « mordant ».



Pourquoi parle t-on de cette belle vieillerie me direz-vous ? Tout simplement car Sam & Max débarquent dans la VR ! Sam & Max This Time It’s Virtual sera disponible sur Oculus Quest durant le mois de juin. L’annonce de ce jeu développé par le studio HappyGiant et édité Big Sugar illustre d’une certaine façon l’actuelle domination du Quest sur le marché de la VR. Sam & Max This Time It’s Virtual était en effet prévu sur PCVR puis sur PSVR à l’origine, mais les sorties sur ces deux supports sont désormais décalées après le lancement sur Quest. Il faudra même attendre 2022 pour la version PSVR !

A noter que des membres de l’équipe de développement de Sam & Max Hit the Road ont participé à la création de cette version VR.