Covid-19 : pourquoi il ne faut pas tenter de reproduire le vaccin Moderna chez soi

Actuellement, les scientifiques du monde entier se penchent sur la conception de vaccin pouvant lutter le plus efficacement contre la pandémie de Covid-19. Parmi ces vaccins se trouvent celui de Moderna, qui avait annoncé une efficacité à 94,5% contre le virus mais qui était très tourné vers le profit, suscitant une grande controverse.

Les chercheurs ont dévoilé la séquence ARNm du vaccin Moderna sur GitHub

Néanmoins, certaines entités se sont inspirées de la version du vaccin de Moderna pour concevoir leur propre vaccin, une action de l’entreprise a décidé de laisser couler, assurant qu’elle n’allait pas les attaquer pour vol de propriété intellectuelle.

Quoiqu’il en soit, une équipe de scientifiques de l’Université de Stanford, aux Etats-Unis, a réussi à se procurer un échantillon du vaccin de Moderna dénommé mRNA-1273. Ils ont alors utilisé des méthodes complexes de rétro-ingénierie et des comparaisons systématiques avec le matériel génétique de personnes ayant déjà été vaccinés pour percer les secrets du vaccin. Et ils y sont parvenus. Ils ont alors la séquence de l’ARN messager (ARNm) codant la protéine Spike du SARS-CoV-2 sur la plateforme GitHub.

La reproduction du vaccin est quasiment impossible pour les particuliers

Néanmoins, même si la séquence ARNm du vaccin Moderna est désormais à découvert et qu’il est en théorie possible pour certaines personnes munies du matériel adéquat de reproduire le vaccin moderna, cette reproduction n’est pas conseillée, du moins, pour les particuliers en raison de la chaîne d’approvisionnement et de production complexes que nécessite la fabrication de ce vaccin. Les sociétés disposant de moyens suffisants pourraient cependant reproduire le vaccin en raison de l’absence de licence officielle et de transfert encadré de connaissances.

Mais même dans ce cas-là, on ignore si cette publication open source pourra aider à éradiquer la pandémie. En tout cas, le détail des méthodes utilisées pour percer les secrets du vaccin Moderna pourraient plus tard aider à améliorer les recherches en médecine.