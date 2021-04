Notre cœur va rétrécir dans l’espace

Qui n’a jamais rêvé d’aller dans l’espace ? Pourtant, nous sommes nombreux à n’en voir que les points positifs – regarder la Terre depuis la haut, voir la Lune, etc. Pourtant, saviez-vous qu’un voyage spatial n’est pas anodin pour notre corps ? En effet, les scientifiques ont relevé que les astronautes avaient tendance à avoir une tête enflée, des globes oculaires écrasés, des jambes ratatinées, des os plus fragiles et des muscles atrophiés. Et ce n’est pas tout, une étude a révélé qu’un séjour dans l’espace impactait également sur la taille de notre cœur.

Après un an dans l’espace, le cœur de l’astronaute a diminué de 27%

L’étude en question a été publiée le 29 mars 2021 dans la revue Circulation et a porté sur Scott Kelly, un astronaute qui a passé 340 jours à bord de la Station spatiale internationale entre 2015 et 2016. Son cœur avait effectivement diminué de 27% et plus précisément son ventricule gauche. L’explication de ce rétrécissement résiderait dans le fait que le cœur n’a pas à pomper aussi fort que sur Terre à bord de l’ISS et ce, en raison de la gravité plus faible. En tant que muscle, le cœur diminue ainsi lorsqu’il est moins sollicité.

Pourtant, il est à souligner que le cœur de Scott a rétréci alors qu’il s’entraînait 30 à 40 minutes, 6 fois par semaine, à bord de l’ISS. Il courait effectivement sur un tapis roulant, ou s’entraînait sur un vélo stationnaire ou utilisait un exerciseur à contre-résistance ARED, l’équivalent des poids et des haltères sur Terre.

Un rétrécissement prévu par les scientifiques

Néanmoins, le Dr Benjamin D. Levine, Professeur de médecine interne à l’Université du Texas et auteur de cette étude, a déclaré que ce rétrécissement du ventricule gauche du cœur de Scott n’a pas eu d’effet néfaste sur l’astronaute. Mieux encore, les scientifiques s’attendaient à ce rétrécissement dans l’espace. D’ailleurs, le cœur de Scott a retrouvé une taille normale dès son retour sur Terre.

Toutefois, cette nouvelle étude met en exergue l’importance d’avoir un cœur solide dans l’espace et d’y faire des exercices pour ne pas rétrécir davantage le cœur et entraîner des accidents et/ou des maladies. Cette étude permettra ainsi aux agences d’anticiper avec soin la préparation physique des personnes à envoyer dans l’espace.