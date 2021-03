Cyberpunk 2077 : pas de mode multijoueurs… pour l’instant

Avec son dernier patch monumental, CD Projekt Red a corrigé la grande majorité des bugs de Cyberpunk 2077. Pour autant, toutes les promesses sont encore loin d’être tenues; Ainsi en est-il du mode multijoueurs, qui ne sera finalement pas intégré au jeu… du moins pour l’instant.

Adam Kicinski, CEO de CD Projekt, se montre désormais beaucoup plus flou sur ce mode de jeu très attendu : « Précédemment, nous avons laissé entendre que notre prochain AAA serait un jeu Cyberpunk multijoueur. Mais nous avons décidé de reconsidérer ce plan compte tenu de notre nouvelle approche plus systémique et agile. Au lieu de nous concentrer sur une seule et unique expérience en ligne, nous nous efforçons de, un jour, connecter toutes nos franchises en ligne ».

Cette annonce plus « ambitieuse » ressemble un peu à une façon d’enterrer le multijoueurs… sans braquer une nouvelle fois les joueurs. La correction intensive des bugs en interne a dû mobiliser une bonne part du studio, ceci expliquant sans doute cela…