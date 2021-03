Google Maps s’améliore : Live View en intérieur et trajets écologiques

Google propose du nouveau pour son application Maps avec notamment Live View (réalité augmentée) et les trajets les plus écologiques. Malheureusement tous les pays n’ont pas le droit aux nouveautés au lancement.

La réalité augmentée avec Live View arrive sur Google Maps

Live View sur Google Maps vise à éviter aux utilisateurs le moment gênant où ils marchent dans la direction opposée à celle où ils veulent se rendre en fournissant des indications en réalité augmentée, directement dans l’application. Google précise que ce nouveau modèle fait appel à la localisation globale, qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser des dizaines de milliards d’images Street View afin de comprendre l’orientation.

Google Maps propose Live View dans les centres commerciaux à Chicago, Long Island, Los Angles, Newark, San Fransico, San Jose et Seattle. Le support se fera plus tard dans les aéroports, centres commerciaux et les gares à Tokyo et à Zurich. D’autres villes pourront en profiter à l’avenir, mais il n’y a ni la liste des villes ni une date.

Trajets les plus écologiques par défaut

En outre, Google Maps va afficher des trajets permettant aux utilisateurs d’optimiser leur empreinte carbone. Cela deviendra le choix par défaut lorsque l’itinéraire donnera sensiblement la même heure d’arrivée que l’itinéraire le plus rapide. Si l’itinéraire plus écologique risque d’augmenter le temps de trajet de façon notable, l’utilisateur aura la possibilité de comparer l’impact carbone relatif des deux itinéraires avant de faire son choix. Aussi, ceux qui le souhaitent pourront afficher uniquement l’itinéraire le plus court en modifiant les options dans les paramètres de l’application.

Cette nouveauté sera d’abord disponible sur iOS et Android aux États-Unis, plus tard dans l’année. Google a l’intention à terme de proposer ce système dans le monde.

En parallèle, Google commencera en juin à avertir les utilisateurs lorsqu’ils traverseront une zone à faibles émissions. Ces zones limitent les voitures qui émettent beaucoup de CO2, comme les voitures diesel, et exigent parfois des vignettes d’émissions spécifiques. Cette fonctionnalité sera initialement déployée en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Royaume-Uni.