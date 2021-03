The Bad Batch : bande-annonce et affiche pour la série Star Wars

The Bad Batch, la nouvelle série animée de Star Wars, se dévoile aujourd’hui dans une nouvelle bande-annonce. Nous avons également le droit à une affiche. Le programme sera disponible sur Disney+ dès le 4 mai.

Une bande-annonce pour The Bad Batch

The Bad Batch raconte comment l’escouade Bad Batch – une troupe d’élite de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République – trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l’issue de la Guerre des Clones. Aperçus pour la première fois dans la série The Clone Wars, les membres du Bad Batch possèdent des compétences exceptionnelles qui en font des soldats redoutables. Alors que s’ouvre l’ère de l’après-guerre, ils vont devoir accomplir des missions audacieuses tout en s’efforçant de donner un nouveau sens à leur vie.

Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett et Carrie Beck sont les producteurs délégués de la série. Josh Rimes est le producteur. Brad Rau est le réalisateur en chef et Jennifer Corbett est la scénariste en chef.

Comme pour toutes les séries originales sur Disney+, il y aura un épisode par semaine. Ce sera le vendredi. Mais le premier épisode sera diffusé le (mardi) 4 mai. Cela s’explique par le 4 mai qui est la journée Star Wars chaque année en rapport à la célèbre phrase May the Force be with you (Que la Force soit avec toi) et le jeu de mots May the Fourth (4 mai). D’ailleurs, le premier épisode aura une durée de 70 minutes.